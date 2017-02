Die Firma Wein Transport GmbH & Co. KG in Mitteltal ehrte Marco Jäger für seine langjährige Betriebszugehörigkeit. Er hält dem Betrieb als Kraftfahrer seit mittlerweile 20 Jahren die Treue. Geschäftsführer Eckhard Wein dankte Marco Jäger für die geleistete Arbeit in dieser langen Zeit. Bei einem gemütlichen Abendessen im Kreise der Familien wurde der Jubilar, dem auch ein Präsent überreicht wurde, gefeiert. Auf dem Bild (von links) Ingeborg und Eckhard Wein mit Marco und Christel Jäger. Foto: Wein