Baiersbronn "Seestern" informiert über Arbeit in Rumänien

Seit Mai unterstützt der Verein Tanja und Costel Padure im rumänischen Schönberg beim Aufbau einer Nachhilfeschule. Die beiden haben vor einem Jahr geheiratet und haben es sich zur Aufgabe gemacht, benachteiligte Kinder zu fördern, informiert der Verein. Im Moment würden sie 16 Kinder täglich bei den Hausaufgaben unterstützen. Die beiden werden bei dem Bildervortrag in Baiersbronn über ihre Arbeit berichten.

Der Verein Seestern geht aber auch auf seine eigenen Reisen im März und November ein, bei denen auch Tanja und Costel Padure besucht wurden, um vor Ort zu sehen, wo in der Nachhilfeschule Unterstützung gebaucht wird.

Bei der Reise im November haben sich Helfer des Vereins mit 120 gefüllten Schulranzen im Gepäck auf die Reise nach Rumänien gemacht. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem CVJM in Baiersbronn gesammelt und mit Schulmaterial gefüllt. Wie der Verein weiter mitteilt, steuerten die Helfer insgesamt sechs Orte an, an denen sie schon sehnlichst erwartet wurden. In Dolheni, Mediasch und Schönberg verteilten sie die Schulranzen persönlich an die Kinder. "Die Freude war riesengroß, selbst über einen einfachen Bleistift oder eine Kinderschere", schreibt Friedrich Gaiser, Vorsitzender des Vereins Seestern, über den Einsatz. Diese Schulranzen ermöglichten den Kindern den Schulbesuch. Deshalb stehe die Aktion 2018 erneut auf dem Programm.