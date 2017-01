Baiersbronn Seensteig erneut ausgezeichnet

Baiersbronn. Regina Wörner, Projektleitung Wanderhimmel bei der Baiersbronn Touristik, und Willi Seid, Hauptfachwart Wege Nord im Schwarzwaldverein und Wegepate im Baiersbronner Wanderhimmel, nahmen auf der CMT in Stuttgart, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, die Urkunde zur Nachzertifizierung des Baiersbronner Seensteig entgegen, informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.

Der Seensteig gelte als Glanzpunkt im Wegenetz des Baiersbronner Wanderhimmels, so die Baiersbronn Touristik. Auf dem 91 Kilometer langen Qualitätsweg erlebten Wanderer auf fünf Etappen die Natur in und um den Nationalpark Schwarzwald in all ihren Facetten.

Strecke führt vorbei an Karseen und Wasserfällen