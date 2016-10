Baiersbronn Seemänner zieht es für ein paar Tage an die Murg

Zum 14. Mal trafen sich die ehemaligen Seeleute, die alle- samt auf dem Lenkwaffenzerstörer Mölders gedient hatten. Nicht zu übersehen im einheitlichen Look gekleidet, versammelten sich die ehemaligen Besatzungsmitglieder zur alljährlichen Feierstunde. Dieses Mal hatten sie sich den Süden Deutschlands ausgesucht, denn ein Mitglied der Gruppe ist Jürgen Kläger, ein ehemaliger Baiersbronner. "Eigentlich hatte ich schon alles in Stuttgart, meinem derzeitigen Wohnort, organisiert, doch der Wunsch der Gruppe war klar, es sollte nach Baiersbronn gehen", so Kläger, der geschäftig alle organisatorischen Dinge erledigte.

Kläger hat seinen Wehrdienst auf der Mölders abgeleistet. Nun freute er sich über die gute Teilnahme bei dem Treffen. "57 Teilnehmer sind der Einladung in den Schwarzwald gefolgt. Wir haben eine tolle gemeinsame Woche in und rund um Baiersbronn erlebt", schwärmte der Organisator. Auch Bürgermeister Michael Ruf war zur traditionellen Flaggenparade gekommen und sprach in seiner Begrüßungsrede von den vielen Vorzügen, die Baiersbronn zu bieten hat. "Ich habe mich richtig gefreut, als Herr Kläger auf mich zugekommen ist. Wir haben zwar nicht viele Berührungspunkte mit der Marine, aber dafür einiges zu bieten", so Ruf.

Am Ende gab es noch ein Bild der Mölders für den Bürgermeister, der versprach, einen guten Platz im Rathaus dafür zu finden.