Eine aktionsreiche Woche verbringt aktuell die Klasse 6b des Baiersbronner Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums in Markelfingen am Bodensee. Bei abwechslungsreichen gemeinsamen Erkundungen in der Natur lernen die Jungen und Mädchen viel Neues über die Umgebung und stärken außerdem durch verschiedene Klassenaktionen wie zum Beispiel Bogenschießen und eine Kanutour das Gemeinschaftsgefühl als Klasse. Foto: Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium