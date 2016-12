Baiersbronn Schwedische Klänge im Röter Kurhaus

Ein Höhepunkt des Weihnachtskonzerts war die Interpretation von "Gabriella’s Sang" aus dem schwedischen Kinofilm "Wie im Himmel". Begleitet durch die Musiker, begeisterte Uta Schneider mit ihrem Gesang. Sie trug als Solistin den Originaltext in schwedischer Sprache vor.

Mit der Polka "A miigeler Sound" von Hannes Guggenmos wechselte der Musikverein kurz die Stilrichtung, um dann mit dem langsamen Blues "Pavane in Blue" von Ted Huggens musikalisch den Tanz eines Pfauen zu interpretieren. Die solistischen Passagen spielten Bernd Frey an der Trompete und Stephanie Klumpp am Saxofon.

Böhmisch-mährisch wurde es im Anschluss mit der "Ellwangen Polka" und der "Mondlicht Polka" von Norbert Gälle.

Mit dem Musikstück "Highland Cathedral", einer bekannten Dudelsackmelodie. verabschiedete sich die Kapelle musikalisch von ihren Gästen. Diese verlangten aber noch weitere Zugaben von der Trachtenkapelle. Daraufhin spielte sie noch die Polka "Böhmische Liebe" und "Euch zum Dank".