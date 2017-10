Baiersbronn Schüler werden zu Waldarbeitern

Die Pädagogen des Nationalpark-Teams erklärten den Kindern, worauf es bei der Grindenpflege ankommt, außerdem den richtigen Umgang mit dem bereitgestellten Werkzeug. Ausgerüstet mit Astscheren sowie Hand- und Bügelsägen, packten alle fleißig mit an. Je sicherer die Kinder wurden, desto größer waren die Bäume, die fielen.

Bei einer informationsreichen Führung wurde den Schülern erklärt, weshalb das Säubern der Grinden von kleinen und großen Bäumen und damit das Freihalten von offenen Flächen für Tiere wie das Auerhuhn und die Kreuzotter so wichtig sind. Kurz vor "Schulschluss" staunten die über 60 Kinder nicht schlecht, wie viel Holz sie an diesem Vormittag aus den Grinden herausgeholt hatten. Stolz, so viel geleistet zu haben, aber auch ziemlich geschafft, fuhren die jungen Waldarbeiter mit dem Bus wieder zurück zur Schule.