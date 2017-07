Baiersbronn Schüler messen sich auf dem Sportplatz

Sprünge, Hampelmänner und Dehnungsübungen machten die Muskeln warm und brachten den Kreislauf in Gang – so konnte es losgehen. Gemeinsam mit helfenden Eltern verteilten sich die Klassen an den verschiedenen Stationen. Dort konnten die kleinen Athleten zeigen, was sie konnten.

Ein jeder bekam die Möglichkeit, dreimal einen Ball möglichst weit zu werfen, bei drei Sprüngen in die Sandgrube zu zeigen, wie weit er kommt, und einmal gegen einen Klassenkameraden zu sprinten. Im Anschluss an die Einzelwettkämpfe, bei denen jeder für seine Urkunde Punkte sammelte, fanden die Klassenstaffelläufe statt. Unter lauten Anfeuerungsrufen von ihren Klassen- und Schulkameraden, Eltern und Lehrern gaben die Kinder noch einmal alles. Wie schon im vergangenen Jahr traten die Sieger gegen die Lehrermannschaft an. Im Anschluss an die Bundesjugendspiele fanden klasseninterne Siegerehrungen statt: Neben zahlreichen Teilnehmerurkunden wurden auch viele Sieger- und insgesamt 85 Ehrenurkunden an die stolzen Leichtathleten verliehen.