Baiersbronn Schreib: An Gerüchten ist nichts dran

Baiersbronn. Das nun schon seit Jahren geplante Beschilderungskonzept scheint im Bereich der öffentlichen Beschilderung anzulaufen. Hier bat Gemeinderat Erwin Zepf (CDU) darum, auch die privaten Schilder möglichst schnell zu ergänzen, um ein einheitliches Bild zu haben. "Bitte nehmen sie hier die betroffenen Geschäftsleute schnell mit ins Boot", so Zepf. Er sprach noch ein weiteres Thema an: Die Gerüchteküche in Sachen Schwarzwald-Plus-Karte würde brodeln. Es sei wichtig, den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, so Zepf. Es werde gemunkelt, dass die Schwarzwald-Plus-Karte für alle Betriebe bald verpflichtend sein soll. Tourismusdirektor Patrick Schreib dementierte das Gerücht, er wisse nicht woher diese Aussage komme. Es sei in jedem Fall keine Verpflichtung angedacht.

Gemeinderat Metin Dagistanli (SPD) erkundigte sich nach den Möglichkeiten einer Weihnachts- und Straßenbeleuchtung für den Ortsteil Friedrichstal. "Die anderen Ortsteile haben das alles in Eigenverantwortung gemacht, ein leuchtendes Beispiel ist hier Mitteltal. Dort ist von der Kommune kein einziger Cent geflossen", erklärte Bürgermeister Michael Ruf, der zur Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft Friedrichstal riet. Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) fragte nach einem Zwischenbericht und der Resonanz auf die Baiersbronn Classic und wies auf das große Engagement Obertals bei dieser Veranstaltung hin. Tourismusdirektor Schreib und Bürgermeister Ruf dankten für das Engagement der Bürger in Obertal. Die Baiersbronn Classic sei ein voller Erfolg gewesen und sei von Teilnehmern und Zuschauern sehr gelobt worden. Im Rahmen einer Nachsitzung sei beschlossen worden, dass in Zukunft beim Ruhestein-Bergrennen am Samstag Start und Ziel alle zwei Jahre im Wechsel zur Buhlbachbeleuchtung in Obertal sein sollen, teilte Schreib mit. In den Jahren mit Buhlbachtalbeleuchtung ist der Start in Obertal, das Ziel Baiersbronn.

Gemeinderat Lutz Herrmann (FDP/UBL) fragte nach einer möglichen Kooperation mit Freudenstadt bei der geplanten Freudenstädter Mountainbike-Strecke. "Es wird eine auf die Ausführung von Mountainbike-Veranstaltungen, wie zum Beispiel einem Bundesligarennen, ausgerichtete Strecke sein. Dieses Konzept unterscheidet sich von dem Baiersbronner Modell grundlegend", erklärte Schreib. Zu Gesprächen sei er gerne bereit, wenn eine Anfrage seitens der Stadt eingehe. Nach einem Nutzungskonzept für das Grundstück des abgerissenen Hotels Sonne in Obertal fragte Gemeinderat Karlheinz Nestle (FWV). "Ein Konzept haben wir nicht, aber wir ärgern uns, dass das Abbruchunternehmen noch keinen Deponieplatz für das belastete Abbruchmaterial gefunden hat", so Michael Ruf.