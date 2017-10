Baiersbronn Schon bestens vertraut mit Aufgaben

Der Dekan beauftragte beide, "als Boten Gottes in die Welt zu gehen" und in Obertal gemeinsam ihren "schönen, aber nicht immer einfachen Dienst" anzutreten. Während der Verpflichtung und Amtseinsetzung in Gegenwart von Kirchengemeinderäten und Zeugen folgte die offizielle Berufung zum Dienst in der Kirche.