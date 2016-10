Die traumhaften Ausblicke im Baiersbronner Wanderhimmel – die lassen auch quirlige Hunde mal innehalten. Die drei Hunde, die hier so sehnsuchtsvoll in die Ferne zu schauen scheinen, gehörten übrigens zu einer Wandergruppe aus Nagold. Die Gruppe, die aus vier Frauen, vier Berner Sennenhunden und einem Lagotto Romagnolo (links) bestand, hatte das Ziel, bei einer Wanderwoche auf dem Seensteig dem Wanderhimmel näherzukommen. Das scheint geklappt zu haben: Die Frauen sind so begeistert vom Wanderhimmel, dass sie schon die nächste Tour mit ihren Vierbeinern planen. Foto: Doris Braun