Baiersbronn Schnuppern mit der Gästekarte

Baiersbronn/Freudenstadt/ Loßburg. Einen Monat lang können Urlauber in Baiersbronn, Freudenstadt und Loßburg im Juni mit Schwarzwald Plus bereits ab der ersten Nacht die Angebote der Gästekarte unabhängig von der gebuchten Unterkunft nutzen, so die Schwarzwald Plus GmbH in einer Pressemitteilung. Die Gäste können in einer Touristinformation in Baiersbronn, Freudenstadt oder Loßburg vorbeigehen und die Gästekarte abholen. Und los geht es zu einem von über 80 Angeboten. Sie reichen vom Gleitschirm-Tandemflug über den Schwarzwälder Kirschtorten-Kurs bis zum Hauff-Märchenmuseum und zum Unimog-Museum. Die Gästekarte Schwarzwald Plus erhalten die Gäste sonst ab der zweiten Übernachtung in einem der 50 Partnerbetriebe. Seit dem Start 2014 ist die Gästekarte Schwarzwald Plus auf Erfolgskurs, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Nachfrage und Bekanntheit werde immer größer, so die Tourismusdirektoren Michael Krause (Freudenstadt) und Patrick Schreib (Baiersbronn).

Auch Urlauber, die nicht bei einem der rund 50 beteiligten Gastgeber in Baiersbronn, Freudenstadt, Loßburg, Alpirsbach, Bad Wildbad, Enzklösterle und Forbach einchecken, fragen immer öfter nach der Möglichkeit, die Gästekarte zu erwerben, so die Schwarzwald Plus GmbH. So sei die Idee zu einer großen Schwarzwald-Plus-Schnupperaktion geboren worden.

Seit Mai gehört auch das Unimog-Museum in Gaggenau zu den Angeboten. Das Kultfahrzeug wurde dort rund 50 Jahre lang hergestellt. Das Museum begleitet die Geschichte von den ersten Prototypen bis zu den neuesten Modellen.