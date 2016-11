Baiersbronn-Obertal. Der Versuch, ein Schnitzel anzubraten, hat am Samstag gegen 20.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Schwarzwald Sanatorium Obertal in der Rechtmurgstraße ausgelöst. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es in der Küche beim Schnitzelbraten zu jeder Menge Rauch. Die Folge: Der Brandmelder löste aus. Die Feuerwehr Baiersbronn rückte laut Polizeibericht mit 38 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus. Wie die Polizei weiter mitteilt entstand kein Sachschaden – von dem verkohlten Schnitzel in der Pfanne abgesehen.