Baiersbronn Schneefräsenparade mit viel Spaß

Baiersbronn-Obertal. Laute Motorengeräusche und motivierte Starter hatten sich bei der Loipe in Obertal eingefunden und präsentierten stolz ihre Schneeräumgeräte, auch wenn in diesem Fall kaum noch Schnee vorhanden war. Doch ob mit oder ohne Schnee, die Teilnehmer mussten einen Hindernisparcours mit einigen Stationen überwinden. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant und Schneefräsenfreundemitglied Hermann Köhler begann das amüsante Spektakel, bei dem so mancher mit Ehrgeiz und Erfindergeist überzeugte. Auch eine elektrische Schneefräse war am Start. Sie bezog den Strom aus der nebenher geschobenen Schubkarre samt Notstromaggregat. Für den großen Auftritt sorgten passende Kleidung, glänzende Schneefräsen und schon Maschinen mit gewissem Altertumswert, die sich mit ihren stolzen Besitzern auf die Strecke begaben.

Teilnehmer bezwingen einen Hang

"Trotz allem Ehrgeiz soll die Gaudi im Vordergrund stehen", hatten die Schneefräsenfreunde im Vorfeld verlauten lassen – und so war es dann auch. Nachdem im Qualifying die verschiedenen Startgruppen ermittelt wurden, musste zunächst ein kleiner Hang überwunden werden und zur Stärkung ein Bier, natürlich möglichst schnell, geleert werden.