Bei herrlichem Winterwetter veranstaltete die Grundschule Klosterreichenbach einen Schneetag rund um die Schule und am Rosenberglift. Schüler und Lehrer hatten die Wahl zwischen Schlittenfahren, Schneeburgenbauen und Skifahren. Ausgerüstet mit Eimern und Schaufeln, bauten die Kinder mit viel Ausdauer und Spaß auf den Wiesen neben der Schule Schneeburgen und Iglus. Eine Gruppe probierte am Hang auf dem Hof der Familie Schwenkel ihre Schlitten und Bobs aus. In der Pause konnten sich die Kinder mit Punsch und Würstchen, die Eltern und Lehrer zubereitet hatten, stärken und wieder aufwärmen. Zur gleichen Zeit fuhren die Skifahrer am bestens präparierten Rosenberglift. Die Dorfgemeinschaft Klosterreichenbach hatte zum unentgeltlichen Skispaß eingeladen und spendierte Kindern und Erwachsenen auch Würstchen und Punsch. Im neuen Aufenthaltsraum konnten die Jungen und Mädchen eine Wärmepause einlegen. Am Ende des Vormittags waren alle Schüler zufrieden mit diesem besonderen Schultag. Foto: Dorfgemeinschaft