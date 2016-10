Baiersbronn Schmunzelnd durch Vereinsgeschichte

Seit 1930 engagiert sich der Verein als Fasnetsveranstalter. 1991 trat er mit einer Beach-Party auf schwimmender Tanzfläche ins Blickfeld. Beim Aufbau soll ein und dasselbe Familienauto an einem Nachmittag gleich dreimal in die gleiche Radarfalle geraten sein – was dessen Besitzer im Saal natürlich belustigt abstritten. 1966 stand der Verein kurz vor der Auflösung, beklagte 1987, kein einziges weibliches Mitglied im Jugendbereich zu haben – und fuhr mit seiner Tischtennis-Abteilung auf Landesebene bis heute fast 100 Platzierungen auf dem Treppchen ein. Verschiedene Mädchenmannschaften waren durchgehend von 2010 bis 2016 Meister der Verbandsklasse.

Der 15-km-Langlauf verwandelte sich 1987 kurzerhand in einen 12-km-Lauf, weil die Streckenposten aufgrund verschiedener Widrigkeiten am Vortag noch übernächtigt waren.

Zwischendurch mussten die Teams bekannte Songs erraten, die Alleinunterhalter "Grand Filou" auf der Bühne anspielte. Dabei schaffte es Schönmünzachs Ortsvorsteher Erwin Zepf gleich drei mal mit viel Elan, den Saal zum Mitsingen zu animieren. Simone Frey und Petra Roller trugen ein Lobgedicht auf die einzelnen Mitglieder des Ausschusses vor. Der Präsident des Sportkreises Freudenstadt, Alfred Schweizer, überreichte den Verbandswimpel und stellte fest: "Ein Verein lebt nicht von den Jahren, sondern von Menschen, die ihn erfolgreich betreiben."

Insgesamt zehn Einzelspieler und vier Mannschaften wurden für ihre Erfolge geehrt, darunter Laura Kaim, die trotz ihres jungen Alters nicht weniger als vier Erstplatzierungen vorzuweisen hatte. Langjährige Mitglieder erhielten Urkunden.

Klaus Frey und Gerd Haigis wurden mit Standing Ovations zu Ehrenmitgliedern ernannt. "Der Mann, der uns seit zehn Jahren nach vorne bringt", nannte Klaus Frey den aus Polen stammenden hauptamtlichen Tischtennis-Trainer Andrzej Kaim. "Hier spürt man ein sehr gutes Betriebsklima und hat viele begabte Jugendliche", verriet dieser auf Nachfrage das Geheimnis der vielen Erfolge. Kaims ältere Tochter Julia konnte indes an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen: Sie spielt gerade um einen der Spitzenplätze der deutschlandweiten Rangliste.