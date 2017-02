Die Rennrodelgemeinschaft "Weisser Blitz Neusatz" veranstaltet wieder eine "Jedermann-Schlittengaudi" auf dem Rodelhang am Ruhestein. Bei diesem Gaudirennen am Sonntag, 5. März, kommt es nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf Geschicklichkeit an. Der Wettkampf wird mit Rodeln und Hornschlitten ausgetragen. Schlitten zu diesem Rennen werden vom "Weissen Blitz" bereitgestellt. Der Start ist um 14 Uhr, das Training ab 10 Uhr. Pro Team (zwei Personen) wird ein Startgelt erhoben. Nähere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.weisserblitz.de. Anmeldungen werden per E-Mail an karl.benkeser@gmx.de oder plamprecht@t-online.de entgegengenommen. Für Zuschauer ist der Eintritt frei. Foto: Baiersbronn Touristik