Baiersbronn Schillernde Klangerlebnisse

Die zeitweise auftrumpfenden Klänge der Harfensaiten passten hervorragend zum leichten, fröhlichen Spiel der Flöte. Schillernde Klangerlebnisse und atemberaubende virtuose Momente gab es in vielen Stücken. Dabei zeigte sich das Duo spielfreudig und überaus konzentriert.

Solopassagen und das Solostück von John Thomas "The minstrel’s Adieu to his Native Land" für die Harfe präsentierte Markus Thalheimer scheinbar mühelos mit einer Leichtigkeit und Fingerfertigkeit, wie es nur routinierte Musiker können. Melina Elbe-Hegenauer stand ihm in nichts nach, und so war es ein musikalisches Zusammenspiel auf Augenhöhe – zum Beispiel in den gemeinsamen Stücken wie dem bekannten "Heidenröslein" von Franz Schubert oder der "Sonate für Flöte und Harfe" des berühmten Opernkomponisten Gaetano Donizetti.

Einen fulminanten Schlusspunkt des kurzweiligen Konzerts gab es mit der "Sonate Arpeggione" von Franz Schubert, einem Musikstück in beeindruckender Länge, mit dem beide Musiker nochmals ihr großes Können bewiesen. Man musste förmlich ins Schwärmen geraten angesichts der Spielfreude und des variantenreichen Spiels von Melina Elbe-Hegenauer und Markus Thalheimer.

Am Ende gab es nicht nur Blumen, sondern auch tosenden Applaus für ein überaus gelungenes Konzert.