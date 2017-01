Baiersbronn Sattelzug ausgewichen

Der Lenker des Dacias befand sich laut Polizeibericht in einer scharfen Kurve der Landesstraße 350, als ihm der Sattelzug entgegenkam. Dabei geriet der mit einer roten Plane versehene Sattelauflieger des vermutlich aus den Niederlanden stammenden Lastwagens auf die Gegenfahrspur. Um einen Unfall zu vermeiden, steuerte der Dacia-Fahrer nach rechts und prallte gegen einen erhöhten Bordstein am Fahrbahnrand. Dabei entstand an der Radaufhängung des Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ohne sich um den Unfall des Autofahrers zu kümmern, fuhr der Fahrer des Lastwagens in Richtung Huzenbach weiter.

Hinweise nimmt die Polizei Freudenstadt, Telefon 07441/ 53 60, entgegen.