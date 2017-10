Baiersbronn Sängerbund zieht es nach Speyer

Bei einer Stadtführung erfuhren die Sänger des gemischten Chors und des Popchors Interessantes über die Geschichte des wohl eindrücklichsten Bauwerks der Stadt, den imposanten Dom zu Speyer, der zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Bei dem weiteren Rundgang erkundeten die Ausflügler die Stadt mit ihren verwinkelten Gassen, beeindruckenden Fassaden und romantischen Plätzen. Besichtigt wurden auch das Areal des Judenhofs und das Reinigungsbad, die mittelalterliche Mikwe, in die hinunter gestiegen werden konnte. Am Nachmittag schipperten die Vereinsmitglieder auf dem Reffenthaler Altrhein entlang, bevor sie vor der Rückfahrt bei der in der Altstadt stattfindenden Speyerer Weinprobe noch Gelegenheit hatten, einen Pfälzer oder einen neuen Wein zu probieren. Trotz kühler Temperaturen war es ein rundum gelungener Ausflug des Sängerbunds, der mit einem Einkehrschwung mit Abendessen in Rastatt endete.