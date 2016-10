Baiersbronn "Sackmänner" reisen von weit an

Idee entstand aus einer Weinlaune heraus

Ebenfalls eine Hauptfigur im großen Kreis der Familienbande ist Dieter Sackmann, der aus Huzenbach stammt, aber seit 1970 in Nürtingen wohnt. "Ich betreibe weltweite Ahnen- und Sippenforschung. Seit 2005 ist es mein großes Hobby im Ruhestand", erzählte er und betonte, dass er noch lange nicht fertig ist.

Die Familien Kuhn und Sackmann trafen sich schon seit einigen Jahren regelmäßig in Huzenbach, und so entstand auch die Idee zu einem größeren Treffen, sozusagen aus einer Weinlaune heraus, erzählte Nicole Kuhn.

Es folgten die Einrichtung eine Gruppe auf Facebook und das Verschicken der Einladungen. Die erreichten auch die "Sackmänner" aus Übersee. Auch aus Kanada und Ägypten reisten die weitläufigen Verwandten nach Huzenbach. Bunt gemischt waren die Teilnehmer auch, was das Alter angeht.

Beim internationalen Sackmann-Treffen war unter anderem die eigentliche Bedeutung des Familiennamens von großem Interesse, und Dieter Sackmann wusste die Antwort darauf: "Das waren früher die Männer, die das Getreide in Säcken auf den Schultern transportierten und dann auf den Wagen legten, also die sogenannten Sackmänner."

Dieter Sackmann informierte in seinem Vortrag "Historie der Sippe Sackmann" auch über weitere Details. So sei es eine typische Verhaltensweise der "Sackmänner" gewesen, sich die größten Höfe auszusuchen und die Töchter zu heiraten, informierte der Rerferent augenzwinkernd. "Wir haben auch festgestellt, dass die typische Sackmannnase bei vielen vorhanden ist", erzählte Nicole Kuhn lachend und wusste noch über das ein oder andere Familiendetail zu berichten.

Rund 4500 Männer hat Dieter Sackmann bisher weltweit gefunden, die den Familiennamen weitergegeben haben. Dabei fehle ihm noch der gesamte amerikanische Kontinent.

In den Räumen des Kurhauses Huzenbach, die der frühere Ortsvorsteher Hans Geiger vermittelt hatte, herrschte eine gute Atmosphäre. "Als wir von diesem Treffen gehört haben, waren wir sofort dabei, und es hat sich gelohnt", schwärmte Edmund Sackmann aus Salzgitter, dessen Vorfahren nach Bessarabien ausgewandert sind. Auch Manfred Quellmann aus Essen kennt seinen Ursprung und lobte den tollen Schwarzwald.

Viele der Sackmann-Vorfahren gehören zu den sogenannten Bessarabiendeutschen, einer Volksgruppe, die in das heutige Modawien und in die Ukraine ausgewandert ist. Neben Vorträgen standen auch Besichtigungen alter Höfe auf dem Programm. Am Ende waren sich die Teilnehmer einig, auch in den kommenden Jahren ähnliche Treffen zu veranstalten.