Baiersbronn Rundum gelungenes Fußballfest

Für das Jubiläumsturnier hatte der VfR den Spielbereich innerhalb der Rundumbande erstmals mit einem von der Fußballschule Freudenstadt zur Verfügung gestellten Kunstrasen ausgelegt. "Ein riesen Aufwand", wie Oliver Schneider bemerkte. Doch es sei toll gewesen, darauf zu kicken. Dank fairer Spiele, für die auch die Schiedsrichter Robin Bosch, Marcel Schilling, Wolfgang Reimann und Tuncer Karadagli sorgten, kam es lediglich zu kleineren Schürfwunden, aber zu keinen größeren Verletzungen.

Am letzten Spieltag wollten sich über 500 Besucher die Endspiele nicht entgehen lassen. Und sie bekamen nicht nur spannende und kampfbetonte Spiele zu sehen. So manches Team musste in die Verlängerung, und das ein oder andere Match musste am Ende ein Sieben-Meter-Schießen entscheiden. Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ruf überreichte Schneider den Siegerteams die Pokale. Ruf nannte das Dorfturnier des VfR "eine bedeutende Veranstaltung" mit "emotionalen Endspielen". Er lobte das Fairplay sowie den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer, allen voran Oliver Schneider und Team. "Eine solche Veranstaltung braucht eine Kommune", betonte Ruf, verbunden mit der Hoffnung, dass es dem VfR gelingen möge, sie für die Zukunft zu sichern. Ebenso alt wie das Turnier sei auch die Halle, meinte Ruf, der sich freute, dass sie mit 25 Jahren noch so gut aussehe. "Das zeigt, dass pfleglich mit ihr umgegangen wird."

"Wir haben das Turnier fünf Tage lang durchgezogen – mehr geht nicht", erklärte ein sichtlich zufriedener VfR-Vorsitzender am Ende einer rundum gelungenen Veranstaltung. Sein Dank galt neben den teilnehmenden Mannschaften, den vielen Besuchern und den Schiedsrichtern auch der AH-Turnierleitung und, stellvertretend für alle Helfer vom VfR und dessen Förderverein, Rita Marques de Silva, Joachim Sauter, Dominik Stehle und Frank Schuchardt. Ein kleines Präsent gab es auch noch für Alexander Voss, Thomas Weigold, Kai Finkbeiner und Claus Mast für ihre Teilnahme an allen 25 Dorfturnieren. Schneider hofft auch für das 26. Fußball-Hallen-Dorfturnier des VfR Klosterreichenbach auf ebenso viele Helfer und Besucher und darauf, dass es dann auch wieder ein Damenturnier geben wird.

Die Ergebnisse:

Nichtaktive: Das wohl spannendste Endspiel gab es hier. Nach Spielende stand es zwischen den "Old Schnuddel’s" und der Mannschaft "Jack’s & Arfi’s" 1:1. Da beide Teams auch in der Nachspielzeit jeweils ein Tor erzielten, mussten alle noch einmal ran. Am Ende hieß es 7:5 für die "Old Schnuddel’s", dem neuen Turniersieger bei den Nichtaktiven, der neben dem Sieger- auch den Wanderpokal überreicht bekam. Das Spiel um Platz drei entschied der "FC Skiller" nach Verlängerung gegen "Gässler & Friends" mit 5:4.

Firmenmannschaften: Bei den Firmenmannschaften setzte sich die Mannschaft "Roter Blitz Schindele" mit einem knappen 3:2 gegen die Flaschnerei Schmid durch. Das Spiel um Platz drei gewann das Team "Heiße Kelle" mit 4:2 Toren gegen Maschinenbau Kallfass.

Aktive: In ihren pinkfarbenen Trikots waren "Pink Floyd" bei den Aktiven angetreten. Sie ließen dem "FC Jack’s" keine Chance und holten sich nach einem klaren 2:1 Endstand Siegerpokal und Wanderpokal ab. Den dritten Platz sicherten sich die "H&M Models" nach einem klaren 4:2 gegen "Dynamo Tresen"