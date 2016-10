Baiersbronn Rund um Handball

Baiersbronn. "Lauf dich frei!- ich spiel dich an!": So lautete das Motto eines Handball-Aktionstags für Zweitklässler, den die SG Freudenstadt/Baiersbronn im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sowie der Handballverbände und -vereine vor Ort anbot. Mehr als 60 Schüler der Grundschulen Baiersbronn und Schönmünzach tauschten gemeinsam mit ihren Lehrern an diesem Tag ihr Klassenzimmer gegen die Murgtalhalle ein, die ganz im Zeichen des Handballsports motivierende Spielstationen bereit hielt.