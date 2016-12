Baiersbronn Rückenwind für die Glashütte

"Die große Herausforderung wird die Frage sein, wie wir die Glashütte in die Zukunft entwickeln", so Schreib. Da sieht er Baiersbronn auch in der Pflicht. Denn es gehe darum, mit den Fördermitteln verantwortungsvoll umzugehen. Das sind zum einen 650 000 Euro an Bundesmitteln, die für den Erhalt und die Sicherung des ehemaligen Gasthauses Löwen genutzt werden könnten. Wie inzwischen signalisiert wurde, können diese Mittel der Denkmalförderung auch ohne Kofinanzierung abgerufen werden, da die Gemeindeinvestitionen der Vergangenheit berücksichtigt werden.

Zum anderen geht es um weitere 400 000 Euro vom Bund für das Projekt "Eingangsgebäude". Diese Fördermittel, die zugleich für die Überarbeitung des Ausstellungskonzepts und die weitere Gestaltung der Außenanlagen genutzt werden sollen, müssten jedoch mit 50 Prozent kofinanziert werden. 75 000 Euro kommen eventuell vom Landkreis.

Schreib betont, dass mit 650 000 Euro keine Vollrenovierung der beiden "Löwen"-Gebäude möglich sein wird. Das müsse Schritt für Schritt laufen, in Abstimmung mit dem Denkmalamt. Von Restaurator Jürgen Laufer solle in Zusammenarbeit mit Partner und Partner Architekten ein Konzept für den "Löwen" erstellt werden.

Ziel solle der Erhalt und die Sicherung sein, um die Grundlage für eine spätere Nutzung zu legen. Der "Löwen" ist das älteste der erhaltenen Gebäude der Glashütte, Teile sind aus dem Jahr 1782. Die Glashütte sei immer ein Ensemble gewesen, und so lebe auch der Kulturpark immer ein Stück weit vom Ensemble, ist Schreib überzeugt.

Als zweites großen Thema geht es um die Verbesserung der Eingangssituation, um damit den Betrieb zu ordnen. Dafür, so Schreib, sei ein neues Gebäude angedacht. Weiterentwickelt werden soll zudem das Ausstellungskonzept, auch um den Kulturpark interessanter für Individualbesucher zu machen. Und dann kommt noch eine weitere Aufgabe: die Außenanlagen, die Verbindung der Glashütte mit der Umgebung – mit den Wanderwegen, dem Nationalpark. Denn auch in Buhlbach soll eine Rangerstation entstehen. Es gebe Überlegungen, sie in das Eingangsgebäude der Glashütte zu integrieren.

Erfolgreich gemanagt

Die Projektleitung für den Kulturpark bei der Baiersbronn Touristik hat Laura Klumpp übernommen, die bisher hauptsächlich für das Standortmarketing zuständig ist.

Was den laufenden Betrieb angeht, der ab 2017 in den Händen der Baiersbronn Touristik liegt, die damit den Verein entlastet, ist Schreib nicht bang. Er unterstreicht die Bedeutung des Fördervereins und den ehrenamtlichen Einsatz – von der Erstellung der Zeitreise in Bildern bis zu den Arbeiten am Dach. "Die Liste könnte man fast unendlich weiterführen", sagt Schreib. Der Betrieb solle weiterlaufen wie bisher. Denn der Förderverein habe den Kulturpark ja erfolgreich gemanagt. "Es gibt keinen Grund zu sagen, wir ändern jetzt alles", so Schreib.

Klar stellt der Tourismusdirektor, dass die Baiersbronn Touristik auf das Wissen und das Engagement der Fördervereinsmitglieder angewiesen ist. Mit den bisherigen Mitarbeitern und dem Vereinsvorstand werde der Betrieb der Glashütte abgestimmt.