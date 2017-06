Baiersbronn Roland Bäuerle verteidigt Titel

Baiersbronn-Mitteltal. Bei den Vereinsmeisterschaften der Tischtennisspieler des SV Mitteltal-Obertal ging der Nachwuchs-Cup der Jugendspieler an Philipp Rothfuß, der sich im Finale gegen Christian Haist durchsetzte. Den Titel bei den Mädchen sicherte sich Annica Buhl gegen Michelle Opferkuch. Im Finale der Jungen holte sich Samuel Finkbeiner den Pokal vor Lisandro Schenk. Im Doppel wurden die Paarungen ausgelost, dort ging der Sieg an Patrik Bartfai und Lisandro Schenk. Bei den Aktiven waren 14 Teilnehmer am Start. Dort wurde in zwei Gruppen gespielt.