Baiersbronn Röt: B 462 ab Montag teils voll gesperrt

Darauf weist das Rgierungspräsidiums Karlsruhe hin. Die Bauarbeiten dauern bis zum 10. September. Eine Vollsperrung sei vom 31. Juli bis zum 10. September erforderlich. Der Verkehr wird während der Vollsperrung von Klosterreichenbach über die L 409, die B 294 und die L 350 Richtung Huzenbach umgeleitet. Es sei mit Behinderungen zu rechnen.

Der Belag der B 462 zwischen dem Abzweig der Gemeindestraße Schönegründer Straße Richtung Schönegrund in der Gemeinde Röt und dem Abzweig L 350 Richtung Besenfeld auf Gemarkung von Huzenbach befindet sich in einem schlechten Zustand, so das RP. Er weise in großen Teilflächen poröse Stellen, Risse, Flickstellen sowie Spurrillen auf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Werterhalts und um ein weiteres Fortschreiten der Schäden im Straßenoberbau zu verhindern, sei eine Sanierung notwendig. Rund 17 000 Quadratmeter Asphaltdeck- und Binderschichten sollen erneuer werden.

Die in der Fahrbahn liegenden Einbauteile wie Schachtabdeckungen und Straßeneinläufe werden ebenfalls ausgetauscht. Der entlang der B 462 verlaufende befestigte Randstreifen wird außerhalb der Ortsdurchfahrt entfernt. Von der Ortdurchfahrtsgrenze in Röt über die Tankstelle bis hin zur sogenannten "Staatsbrücke" wird dafür ein Gehweg angelegt. Darüber hinaus werden der Kreuzungsbereich von B 462 und L 350 erneuert und der Abbiegestreifen von der B 462 auf die K 4787 verkürzt.