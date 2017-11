Baiersbronn Rettungs- und Notarztdienst jetzt an einem Standort

Der Standort des Notarztwagens am Kreisverkehr in Baierbronn sei immer schon nur als Provisorium gedacht gewesen, erklärt Dieter Dettinger, stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Freudenstadt und zugleich Leiter der sozialen Dienste, im Gespräch mit unserer Zeitung. Rund um die Uhr stehen im Landkreis Freudenstadt vier Notärzte zur Verfügung. Die Standorte sind in Freudenstadt, Loßburg, Horb und in Baiersbronn.

Für Baiersbronn sei es schon lange der Wunsch gewesen, den Standort des Rettungswagens und den Notarztstandort zusammenzulegen. "Das ergibt Synergieeffekte und optimiert den Gesamtablauf des Rettungsdienstes", stellt Dettinger fest. Zwar sei beim Roten Kreuz auch über andere Standorte nachgedacht worden, die eventuell strategisch besser liegen, doch schließlich habe sich die jetzt umgesetzte Lösung als die beste herauskristallisiert. Um Rettungs- und Notarztdienst zusammenzuführen, standen einige Umbauarbeiten im DRK-Gebäude, das dem Kreisverband gehört, an. So wurde in die Garage eine Wand eingezogen. Ein großer Schulungsraum wurde zu Büros und einem Aufenthaltsraum mit Küche umgebaut.

Rund um die Uhr