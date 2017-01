Baiersbronn-Klosterreichenbach (cim). Der Friedensbrunnen in Klosterreichenbach soll im Frühjahr wieder repariert werden. Dann, so Marcel Sanchez, Vorsitzender des Vereins Friedensbrunnen, solle auch die Anlage um den Brunnen verschönert werden. An dem Brunnen, der die Symbole der fünf Weltreligionen vereint, war im Oktober am Abend, beziehungsweise in der Nacht, direkt nach der Einweihung von Unbekannten der Halbmond als Symbol des Islam abgebrochen worden. Bei der Polizei ist das Verfahren eingestellt worden, da sich trotz eines Zeugenaufrufs keine Hinweise auf den oder die Täter ergeben haben, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf Anfrage. Der Halbmond, so Sanchez, sei zunächst provisorisch ersetzt worden. Zurzeit seien die Symbole aber sowieso abgedeckt.