Baiersbronn Reise um die Welt

Die zahlreichen Gäste und Besucher erwartete diesmal die Geschichte von der "Flaschenpost". Auf ihrem langen Weg kam die Flaschenpost in vielen Ländern vorbei, bis sie endlich wieder zurück war bei Jens, dem Leuchtturmwärter. Der hatte sie – auf der Suche nach Freunden – ins Meer geworfen. Mit viel Fleiß hatten die Kinder die Vorführung eingeübt und trugen Lieder und Verse vor. Auch das Bühnenbild und die Kostüme ließen die Besucher an der Reise um die Welt teilhaben. Am Ende gab es großen Applaus.

Bei Kaffee, Kuchen, Waffeln und Grillwürsten wurde der gelungene Auftritt gefeiert. Die Kinder konnten sich auf der Spielstraße austoben oder sich mit Tattoo-Stempeln verschönern lassen. Erst in den frühen Abendstunden klang die Feier aus.