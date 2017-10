Baiersbronn Regen ist für Fahrer kein Problem

Baierbronn. Beim Citycross-Rennen in Baiersbronn hatten die Veranstalter diesmal Pech mit dem Wetter, denn Dauerregen am Morgen und nasses Wetter am Nachmittag sorgten dafür, dass die Zuschauerkulisse hinter den Erwartungen zurückblieb. Wohl zum letzten Mal ging es auf das sogenannte E-Bühl, eine Rennstrecke, die es in sich hatte. Das Querfeldein, Radquer oder auch Cyclocross ist eine hochdynamische Radsportdisziplin, bei der es auf Kondition, fahrerisches Können und Kampfgeist ankommt.

Marcus Bangert, selbst begeisterter Querfeldeinsportler, musste in diesem Jahr grippegeschwächt seinen Start absagen, war aber mit Begeisterung dabei und feuerte seine Radsportkollegen an. Bangert, der auch diesmal die Veranstaltung mit Hilfe der Baiersbronn Touristik organisiert hatte, freute sich über die dritte erfolgreiche Auflage. Auf einer 1,6 Kilometer langen und anspruchsvollen Strecke ging es über den Rosenplatz und die angrenzende Freifläche.

"Wir haben die gleiche Strecke wie im vergangenen Jahr ausgesteckt", so Bangert. Er erklärte, dass die Fahrer schlechtes Wetter lieben würden. "Für die Zuschauer ist es zwar blöd, aber wir Fahrer wissen, dass diese Verhältnisse so ein Rennen erst interessant machen. Und es wird sich niemand über den Regen beklagen", sagte Bangert. Wechselnde Streckenverhältnisse vom hohen Gras bis hin zum schlammigen Parcours würden den Kampf um den Platz auf dem Podest erst so richtig spannend machen. Diesen Eindruck hatte man dann auch, wenn die Fahrer schlammig und dreckig die Runden beendeten und strahlend über ein tolles Rennen berichteten.