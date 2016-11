Baiersbronn Rat drückt auf die Tube

Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) äußerte seinen Unmut darüber, dass man nur Stückwerk beschließe, ihm fehle ein Gesamtkonzept für den Gemeindewald. Daher stelle er den Antrag, ein Leitbild zu erstellen. "Wir sollten nach der Forsteinrichtung eine Grundsatzdiskussion über unseren Wald führen", schlug Gaiser vor.

Weiterhin warnte Gaiser vor einer Schaffung von Monokulturen und sprach sich für eine Durchmischung der Waldstruktur aus. Eine Gefahr sehe er in der Überwucherung der Neupflanzen durch den Adlerfarn, hier solle dringend eine Lösung gefunden werden. "Wir stellen daher den Antrag, künftig wieder Ferienjobs im Wald zur Verfügung zu stellen, um so das Problem in den Griff zu bekommen."

Bürgermeister Michael Ruf wies auf die kommende Forsteinrichtung hin. Dabei befasse man sich mit der Zukunft des Gemeindewalds und erstelle ein Leitbild, andersherum würde sich die Katze in den Schwanz beißen.

Clemens Erbacher erklärte, dass die Douglasie der Porsche des Waldbaus sei. Aus wirtschaftlichen Gründen habe der Gemeinderat beschlossen, die Freiflächen mit Douglasien aufzuforsten. An diese Vorgaben habe man sich gehalten. Vom Einsatz von Schülern würde er sich keine Lösung des Adlerfarnproblems erhoffen. "Wir sehen noch keine Gefahr für die Naturverjüngung, wenn wir den Eindruck haben, greifen wir ein", so Erbacher.

Gemeinderat Ludwig Wäckers (BUB) protestierte vehement gegen eine Douglasien-Monokultur. Neben den klimapolitischen Gesichtspunkten sei es auch wichtig, den Touristen einen vielfältigen Wald zu bieten. "Ich weiß nicht, ob ich der einzige bin, der zugibt, hier nicht alles zu verstehen", so Gemeinderat Michael Seitz (SPD), der sich für mehr Information in Sachen Gemeindewaldproblematik aussprach. Er regte an, eine Klausurtagung zur Thematik Gemeindewald vorzusehen.

Mehreinschlag für Gegenfinanzierung

Am Ende war es eine Fülle von Anträgen, über die abgestimmt werden musste. Letztlich wurde der Forthaushalt mit einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen angenommen. Dabei entschieden sich die Gemeinderäte mehrheitlich für die Variante drei, die vorsieht, in den kommenden zwei Jahren eine Fläche von 43,8 Hektar im Pflanzverband fünf mal zwei Meter zu bepflanzen. Die Gegenfinanzierung soll durch einen Mehreinschlag von 5568 Festmetern erfolgen.