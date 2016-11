Baiersbronn Radio-Duo live in der Schwarzwaldhalle

Das Duo Wirby und Zeus ist in der SWR3-Morningshow in sämtlichen Rollen aktiv. Ob "Ützwurst" und "Osterwelle", Old Plapperhand und sein weißblauer Bruder, Peter Gedöns und Frau Vierthaler oder Mikis Zementidis und Janis Komplizis: Sie alle kommen mit in die Schwarzwaldhalle nach Baiersbronn. Die Shows von Michael Wirbitzky und Sascha Zeus sind ein Kostüm-und Perückenfestival. Das Comedy-Duo kümmert sich in seinem Programm um die Überalterung der Gesellschaft und beseitigt das Müllproblem auf dem Mount Everest, heißt es in der Pressemitteilung. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.