Baiersbronn Querfeldeinsport auf hohem Niveau

Um 10.15 Uhr und 10.50 Uhr starten die Kinder und Erwachsenen der Hobbyklasse. In diesen Klassen kann auch mit einem Mountainbike gestartet werden. Von 11.45 bis etwa 15.30 Uhr treten dann die Amateurlizenzfahrer in vier Rennen gegeneinander an. Dabei wird Querfeldeinsport auf hohem Niveau geboten. Im Rennen der Masters-3-Kategorie zum Beispiel standen sich in den ersten zwei Austragungen jeweils zwei Top-Fünf-Fahrer aus Deutscher Meisterschaft und Deutschland-Cup gegenüber. Im Masters-2-Rennen treffen auch in diesem Jahr der aktuelle baden-württembergische Meister Ralf Egle aus Freiburg und der Sieger des vergangenen Jahres und Zweite bei der baden-württembergischen Meisterschaft, Stefan Knopf aus Mannheim, aufeinander. Im Eliterennen der Damen duellieren sich die Gesamterste und -zweite der deutschen CC-Bundesliga, Hanna Klein und Elisabeth Brandau. Im vergangenen Jahr entschied Brandau das Duell beim Citycross für sich. Beide haben für dieses Jahr wieder zugesagt.

Hinzu kommt mit der Querfeldein-Spezialistin und Top-Ten-Fahrerin aus deutscher Meisterschaft und Deutschland-Cup, Agnes Naumann, eine weitere Gegnerin auf Augenhöhe. Für das Hauptrennen der Herren-Elite ab 14.30 Uhr haben sich ebenfalls schon einige hochkarätige Fahrer registriert. Einige der Starter besitzen A-Lizenzen, was der höchsten Amateurrennklasse im Radsport entspricht.

Mountainbike-Marathon-Nationalfahrer Benni Merkel, Straßenspezialisten wie der ehemalige Profi-Skispringer Alexander Herr, aber auch Cross-Spezialisten wie die Vorjahres-Zweiten und -Vierten Jannick Simon und Jonas Hablitzel werden sich hier miteinander messen. Unter ihnen auch der Veranstalter und Baiersbronner Lokalmatador Marcus Bangert, der aktuell mit einem Sieg und sieben Top-Ten-Platzierungen eine starke Straßensaison fährt.