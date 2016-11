Baiersbronn Pur und direkt lautet das Credo

Im Januar 2016 gegründet, erspielten sich die "Down Dirty Dogs" in den ersten acht Monaten in über 30 Gigs einen Ruf als Live-Abräumer und veröffentlichten nach nicht einmal einem Jahr ihr Debüt-Album "Down Dirty Dogs – A Tribute To Vintage Trouble", das am 11. November bei 7us Music erschienen ist, so die Band in einer Pressemitteilung. Die Band aus Stuttgart steht für einen hoch energetischen und mitreißenden Stilmix aus Rhythm & Blues, Gospel und dem Rock ’n’ Roll der 60er- und 70er-Jahre.

Die vier Musiker von "Down Dirty Dogs" versprechen Rock ’n’ Roll in seiner ursprünglichsten Form – schnörkellos, energiegeladen, tanzbar. Synthesizer und andere elektronische Spielereien braucht die Band nicht. Pur und direkt lautet ihr künstlerisches Credo. Das musikalische Spektrum reicht von kernigem Blues über rauen Rock ’n’ Roll und kraftvolle Gospelmusik bis zu leidenschaftlichem Soul-Funk im Stile von James Brown oder Otis Redding, heißt es in der Ankündigung. Anhänger von Rockballaden sollen dabei genauso auf ihre Kosten kommen wie partyfreudige Soul-Fans.

"Down Dirty Dogs" hauchen den Songs der amerikanischen Kult-Combo "Vintage Trouble" einen frischen, ur-eigenen Atem ein, heißt es weiter.