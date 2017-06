Baiersbronn Projekt zum Mitsingen

Baiersbronn. Der Chor der Marienkirche bietet wieder ein Projekt zum Mitsingen an. Auf dem Programm steht "Klassik at its Best": das Halleluja von Georg Friedrich Händel, das Cantate Domino von Johann Michael Haydn, die Motette "Lob und Ehre und Weisheit und Dank" von Johann Sebastian Bach und andere Werke. Die Aufführung anlässlich des 90-jährigen Chorbestehens ist am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr im Gottesdienst.