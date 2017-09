Baiersbronn proHolz BW GmbH

Baiersbronn. proHolz Baden-Württemberg führte 35 Architekten und Planer zu einer Fachexkursion nach Baiersbronn. Die Teilnehmer, die von Schwäbisch-Hall bis Friedrichshafen aus nahezu allen Landesteilen angereist waren, bekamen dabei Einblicke in den traditionellen und modernen Holzbau. Denn Baiersbronn gilt unter Experten als ein Leuchtturm des Holzbaus in Baden-Württemberg, heißt es in einer Pressemitteilung von proHolz BW.

"Baiersbronn hat den Holzbau als kontinuierlichen Prozess zur Erarbeitung regionaler Qualitätsmerkmale begriffen", sagt Joachim Hörrmann, Koordinator Holzbau von proHolzBW, und erläutert: "Baukultur ist in Baiersbronn nicht nur der historisierende Umgang mit der gebauten Umgebung. Baukultur in Baiersbronn bedeutet eine auf Nachhaltigkeit fokussierte Herangehensweise bei Gebäude-sanierungen und Neubauten und die Integration erneuerbarer Energien."

Es gebe nur wenige Orte, die ein so breites Spektrum unterschiedlicher Holzbauobjekte auf vergleichsweise kleinem Raum bieten, so proHolz BW. Thomas Kuntosch, Leiter des Bauamts in Baiersbronn, sieht einen der Gründe dafür im großen Waldbestand der Gemeinde: "Baiersbronn hat einen Waldanteil von 83 Prozent. Da lag es nahe, dass zum Beispiel die Murgtalhalle fast komplett mit der heimischen Weißtanne realisiert wurde." Unter anderem deshalb sei Baiersbronn ein idealer Anschauungsort für alle, die sich einen Überblick über die Potenziale des Holzbaus verschaffen wollen, so proHolz BW.