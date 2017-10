Baiersbronn Profi mit Wissensdurst

Weitere Stationen waren unter anderem die Hotels Traube Tonbach, Dollenberg und Sackmann. Bevor er ins "Bareiss" kam, war er Restaurantleiter des Gourmetrestaurants in Brenners Park-Hotel. Der IHK-geprüfte Sommelier ist für sein Können und Wissen mehrfach ausgezeichnet worden: 2015 machte ihn die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum "Sommelier des Jahres", der Schlemmeratlas zählte ihn 2016 und 2017 zu den TOP-50-Sommeliers in Deutschland. Der in Villingen-Schwenningen geborene Vater von vier Kindern hat seine Wurzeln in der Türkei.

Eine spezielle Weinvorliebe hat er nicht, jeder gute Wein reizt den Weinwissensdurst des Profis. Was ihn derzeit stark interessiert, sind Weine von der iberischen Halbinsel.