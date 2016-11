Baiersbronn Praktische Tipps zum Thema Lernen

Baiersbronn. Die Wilhelm-Münster-Schule bietet für interessierte Eltern am Donnerstag, 17. November, ab 19 Uhr einen kostenlosen Vortrag "Das Lernen lernen" des Vereins LVB Lernen im Musiksaal der Schule an. Der Vortrag richtet sich an Eltern und umfasst Lerntechniken und individuelle Lernmethoden für unterschiedliche Lerntypen. Mit praktischen Tipps zur Kommunikation, Motivation und Hausaufgabenbearbeitung können Eltern ihre Kinder wegweisend im Lernalltag unterstützen, heißt es in der Ankündigung. Der gemeinnützige Verein LVB Lernen setzt sich für eine bessere Bildung ein. Die kostenlose Vortragsreihe "Das Lernen lernen" findet im Schuljahr 2016/17 deutschlandweit an teilnehmenden Schulen statt und richtet sich an Eltern mit Kindern vom Grundschulalter bis zum Abitur.