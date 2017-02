Baiersbronn Popchor bereitet sich vor

Baiersbronn. Die Sänger des Baiersbronner Popchors Colours of Music nutzten das vergangene Wochenende im Gasthaus Traube in Seewald-Göttelfingen, um sich auf das am 1. April stattfindende Jahreskonzert vorzubereiten. Dabei übten die Sänger immer wieder intensiv schwierige und anspruchsvolle Passagen aus dem neuen Programm und arbeiteten Feinheiten in den einzelnen Liedern heraus.