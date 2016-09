Baiersbronn Politiker mit Verkehrsführung nicht zufrieden

Mitgebracht hatte er Michael Donth, Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Gemeinsam wurden die Probleme der Verkehrsführung in der Tourismusgemeinde aufgesucht.

In Baiersbronn ist geplant, die Murgtalbahn von Freudenstadt her möglicherweise mit einer Brücke zu überqueren, die in den Bereich beim Bahnhof einmünden und den Verkehr geradeaus durch den Ort führen würde. Damit wäre der Bahnübergang im Ort entlastet. Die Diskussion läuft noch: Seitens der Gemeinde könne man sich einen Kreisverkehr an dieser Stelle vorstellen, erklärten Vertreter der Kommune, die im Auftrag des urlaubsbedingt abwesenden Bürgermeisters Michael Ruf den Sachstand vortrugen. Das Problem müsse jetzt durch Zusammenführung aller Kräfte auf die Zielgerade gebracht werden, genauso wie eine weitere Querung von Schiene und Bahn.

Er stehe für volle Unterstützung weiterhin zur Verfügung, um "wenigstens diese Verbesserung" zu erreichen, sagte Fuchtel. Experte Michael Donth dazu: "Eine fertige Planung ist immer Voraussetzung." Genau darauf zielt die Strategie des hiesigen Abgeordneten: Fertigstellung der Planung und begleitende Gespräche wegen der Finanzierung. Man wisse, dass auch die innerörtliche Verkehrsführung verbesserungsbedürftig sei. Auch das werde in Berlin vorgetragen. Dieses Problem sei aber besonders schwierig zu lösen. Die Lage in Schwarzenberg müsse auf der Basis einer Maßnahme gelöst werden, die man straßenbauspezifisch als "Durchstich" bezeichnet. Hoteliers und Gemeinde haben die Pläne für diesen Durchstich am Schlossberg auf eigene Rechnung vorangetrieben.