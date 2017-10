Baiersbronn "Pluspunkt Gesundheit" für TV Baiersbronn

Damit würdigte der Deutsche Turner-Bund zum wiederholten Mal das Engagement der Übungsleiterinnen im Bereich der gesundheitlichen Angebote. In einer kleinen Feierstunde im Vereinslokal Hirsch in Baiersbronn überreichte Roswitha Nägele vom Turngau Schwarzwald die Auszeichnung an den Vorsitzenden des Turnvereins, Rolf Günther.

In einem kurzen Rückblick zeigte der Vorsitzende die Entwicklung des TV Baiersbronn im Bereich Gesundheits- und Freizeitsport auf. Bereits 1995 wurde der Verein erstmals mit dem Gütesiegel ausgezeichnet, nach zwei weiteren "Pluspunkten" wurden die Anträge aufgrund des großen Verwaltungsaufwands zunächst eingestellt. Bei der Vorständetagung des Turngau Schwarzwald in Baiersbronn sei man ermutigt worden, erneut den "Pluspunkt" zu beantragen. Das Gütesiegel zeigt Qualität auf, fordert aber auch Qualität ein. Umso mehr freute sich Günther nun nach einigen Jahren Pause, erneut die Auszeichnung entgegennehmen zu können. "Zwischenzeitlich haben wir 50 bis 60 Kurse im Programm, die aktuelle Kursdatei zeigt 375 Teilnehmer an, davon allerdings nur fünf Prozent Männer", so Günther. Er dankte seiner Frau Sonja, die seit 22 Jahren die rund 700 jährlichen Abrechnungen der Kurse bewältige.

Besonders lobte er aber die qualifizierten Übungsleiterinnen, denn das Gütesiegel "Prävention" wurde für den Zeitraum vom 1. August 2017 bis 31. August 2020 für fünf Angebote verliehen.