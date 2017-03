Baiersbronn Perlen des Glaubens mit Clemens Bittlinger

13 kraftvolle Lieder nehmen mit auf eine froh machende Pilgerreise, heißt es in der Ankündigung. Dabei hat sich der Liedermacher von einer wundersamen Perlenkette aus der lutherischen Kirche Schwedens inspirieren lassen, die zunehmend auch hierzulande Verbreitung findet.

18 Perlen für Hand und Herz, jede hat einen Namen und eine eigene Bedeutung, so die Kirchengemeinde. Von der goldenen Gottesperle über die Ich- und die Tauf- Perle, die Perlen der Liebe und der Dunkelheit bis hin zur Perle der Auferstehung führten die "Perlen des Glaubens" auf eine tiefe und umfassende Weise in die Stille vor Gott. So werde der Glaube im wahren Sinne des Wortes begreifbar.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Burkard in Baiersbronn, bei "Gänseblümchen" in Mitteltal und bei der Bäckerei-Café Züfle in Mitteltal. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, im Vorverkauf zwölf Euro, für alle unter 18 Jahren zehn Euro, im Vorverkauf sieben Euro.