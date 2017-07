Baiersbronn Open Air auf dem Ruhestein

Die zwischen Achern, Baden-Baden und Baiersbronn gelegene Passhöhe wird wieder Schauplatz für eine der urigsten Open-Air-Feten in der Region, heißt es in der Ankündigung. Neben Ruhestein-Schänke und Skilift wird am Freitag ab 19.30 Uhr gerockt, was das Zeug hält. Den Anfang macht Alexander Kunz. Der in der Region bekannte Sänger aus Rheinmünster steht für ehrlichen und professionellen Akustiksound.

In seinem Repertoire sind Songs von den Beatles, Joe Cocker, Bryan Adams und anderen Pop- und Rockgrößen. Die Truppe um Sänger Will Tyson ist Stammgast am Ruhestein und Garant für authentischen und druckvollen Gitarrenrock, heißt es in der Ankündigung weiter. Zu hören gibt es Rockklassiker und Raritäten von AC/DC, Iron Maiden,Pfarrer Rotbach, Motörhead, Thin Lizzy und ZZ Top. Organisiert wird das Freiluftspektakel von der Obertaler Interessengemeinschaft "Punkt 7". Der Eintritt zu "Rock am Berg" ist frei. Die Musiknacht findet auch bei schlechtem Wetter statt.