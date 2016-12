Baiersbronn Online geht es zum Betreuungsplatz

Baiersbronn. Der neue Kita-Service, der für Kinder im Alter von einem bis drei Jahren in Baiersbronn Anfang Januar im Internet an den Start geht, soll den Weg zum Betreuungsplatz für Kleinkinder für Eltern leichter und die Arbeit für die Gemeinde übersichtlicher machen. Bislang nehmen die Kindergärten und Kindertagesstätten die Anmeldungen selbst entgegen, erklärt Kämmerer Jochen Veit. Das habe für die Gemeinde den Nachteil, dass sie keinen Überblick über Angebot und Nachfrage – freie, belegte und erforderliche Plätze – hat.

Das zentrale Anmelde- und Vormerkverfahren für Kinder unter drei Jahren hat laut Veit drei Hauptziele: Es soll möglich machen, gewünschte Betreuungsplätze zügig zu vergeben, verhindern, dass Kinder bei verschiedenen Einrichtungen gleichzeitig vorgemerkt werden, und schließlich auch zur Zufriedenheit der Eltern beitragen. Weiteres Ziel ist die Planungssicherheit für die Gemeinde und die Träger der Einrichtungen – die Kirchengemeinden. Und das dritte Ziel ist die Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Denn dafür muss letztlich die Gemeinde geradestehen.

Doch auch die Eltern sind in der Pflicht: Benötigen sie für ihr Kind einen Betreuungsplatz, sollten sie die Gemeinde mindestens ein halbes Jahr, bevor der Platz benötigt wird, informieren, damit die Gemeinde ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot sicherstellen kann. "Ab Januar können Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren verpflichtend nur noch über das neue Verfahren vergeben werden", erklärt der Kämmerer. Wenn sich das Verfahren bewähre, könne es auf den Ü3-Bereich ausgedehnt werden, so Veit. Die Eltern können bei dem Online-Vormerkverfahren, das übrigens schon direkt nach der Geburt genutzt werden kann, die gewünschte Einrichtung angeben. Auch wenn das Kind über die Kindertagespflege, also von Tageseltern, betreut werden soll, kann das Verfahren genutzt werden. Gibt es in den von den Eltern gewünschten Einrichtungen keinen Platz, wird über den Kita-Service eine Alternative – eventuell auch in der Kindertagespflege – angeboten. Zentrale Anlaufstelle für Betreuungsplätze für Kinder im Alter bis zu drei Jahren ist also ab Januar die Gemeinde. Dort ist Patrizia Finkbeiner mit dieser Aufgabe betraut. Sie gibt unter Telefon 07442/842 12 29 auch weitere Auskünfte.