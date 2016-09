Baiersbronn "On a Sunday" auf der Bühne

Baiersbronn. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Bier- und Weinstube Schaukelpferd in Baiersbronn treten am Donnerstag, 15. September, ab 20.30 Uhr "On a Sunday" auf – das sind Katja und Johannes Petri aus Berlin. Gemeinsam bringen sie ihren atmosphärisch dichten Akustik-Pop auf die Bühne. Der Veranstalter schwärmt von Melodien, die sich im Kopf verfangen und nicht mehr raus wollen, einer hauchzarten, engelsgleichen Stimme und Texten, die Geschichten erzählen, vom Erlebten, von Träumen und Wünschen und vom Erlernten.