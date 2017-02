Baiersbronn Ohne Firlefanz und doch nicht gewöhnlich

"Eigentlich hatten wir ja erst ein Firmenkochduell geplant, doch dieses Vorhaben haben wir schnell verworfen, dann im Vordergrund sollten Spaß und Entspannung stehen", berichtet Karin Gaiser, die sich über die gute Resonanz freute.

Sven Bach hatte die Zutaten besorgt. Die von ihm zusammengestellten Rezepte waren einfach, aber ungewöhnlich. "Mir geht es darum, ohne Firlefanz zu kochen", sagt er. Dabei solle nicht die Optik, sondern der Gesundheitsaspekt im Vordergrund stehen. "Am Ende meines Kurses sollen die Leute einfach sagen: Das ist doch mal was Anderes gewesen."

Fachmann fordert politisches Umdenken

Bach fordert ein politisches Umdenken in Sachen Gesundheit und Gesundheitsförderung. "Sport und Ernährung sollten den Kindern bereits in der Grundschule und im Kindergarten entsprechend nahegebracht werden. Dabei ist eine Gesundheitsaufklärung bereits in ganz jungen Jahren mehr als wichtig", betont der Experte und weist auf erschreckende Zahlen in Sachen Übergewicht und die damit verbundenen Folgekrankheiten hin.

Bereits in seinem Fachvortrag "Essen und Psyche" hatte Bach über Menschen mit Essproblemen gesprochen und anhand von Praxisbeispielen mögliche Therapiewege aufgezeigt. Bach, der selbst einmal 141 Kilo auf die Waage brachte, weiß, wovon er spricht. Mit seinen Kochkursen will er den Teilnehmern einen anderen Blick auf ihre Ernährung zeigen. "Saisonal und regional haben wir auch heute wieder gekocht, und wie man sieht, schmeckt es allen sehr gut", fasste er am Ende zusammen.

Auch die Kochkursteilnehmer zogen ein positives Fazit. Man habe viel mitnehmen können, und durch so ein gemeinsames Kochevent sei sicher auch der Teamgeist im Betrieb gestärkt worden, sagte ein Teilnehmer. "Meist hat man im Betrieb nicht so viel Zeit, heute hatten wir die Möglichkeit, auch mal privat etwas gemeinsam zu machen."

Insgesamt 42 Teilnehmer waren bei den drei angebotenen Kochworkshops dabei, rund 130 Personen hatten den Fachvortrag von Sven Bach verfolgt.