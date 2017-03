Baiersbronn Obertaler Team macht das Rennen

Baiersbronn/Ruhestein. Zum dritten Mal in Folge machte das Team "Das macha mer im Schlaf" aus Obertal in der Besetzung Walter Finkbeiner und Reiner Morlok das Rennen bei der Jedermann-Schlittengaudi auf dem Ruhestein. Nach einer rasanten Fahrt mit dem Sportschlitten musste ein Baumstamm durchgesägt werden. Anschließend galt es, zwei Strohballen mit dem Hornschlitten hangaufwärts zu transportieren, um dann in einer gewagten Schussfahrt mit dem Hornschlitten dem Ziel entgegenzufahren, um in geduckter aerodynamischer Haltung die Lichtschranke zu queren. Bejubelt wurde das spannende Schlittenrennen von mehreren hundert Zuschauern.

Respektable Schneeauflage

Der Nordhang des Ruhesteins präsentierte sich als echtes Schneeloch mit einer noch respektablen Schneeauflage. Möglich wurde die Schlittengaudi auch durch Josef Trayer, der die Rodelbahn mit dem Pistenbully bestmöglich präpariert hatte. Wegen der unsicheren Wetterlage nahmen nur sechs Teams teil, was der Freude der vielen Zuschauer jedoch keinen Abbruch tat. Und prompt spielte auch das Wetter zum Beginn des Rennens mit einem trockenen Abschnitt mit. Kurz nach der Siegerehrung gegen 16 Uhr kehrte der Regen, vermischt mit Schneeflocken, zurück.