Baiersbronn Nun auch drinnen "eine Spur wilder"

Bürgermeister Michael Ruf betonte, dass diese Nationalparkstube genau am richtigen Ort erbaut worden sei. "Wer sich zurückerinnert, weiß, dass sich Jörg Möhrle von Beginn an zum Nationalpark bekannt hat, daher steht es ihm auch zu, die erste Nationalparkstube in der Gemeinde zu haben", so Ruf. Dieses Projekt sei ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Hotels. Gastronomiepfarrerin Heike Hauber sprach einen Segen und freute sich über ein gelungenes Projekt. "Sie haben damit den Wald in die Stube geholt", so Hauber. Nach den vielen Worten des Dankes ging es zum gemütlichen und kulinarischen Teil des Abends über.

Bei einem Vier-Gänge-Menü aus regionalen Produkten wurde auf den Erfolg des neuen Projekts angestoßen.