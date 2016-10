Baiersbronn Noch kein Ja zum Teilhaushalt 2017

Im laufenden Jahr auf einem guten Weg

Für das Forstwirtschaftsjahr 2016 nannte Stahl einige Eckdaten und sprach von einem guten Weg, da bereits 79 Prozent der im Haushalt veranschlagten Einnahmen erreicht seien. Der durchschnittliche Holzpreis liege bei 73 Euro pro Festmeter, hier könne man zufrieden sein. Das geplante Betriebsergebnis für 2016 könne wohl erreicht werden, allerdings müsse man im laufenden Jahr einen hohen Krankenstand und eine hohe Anzahl von Schlechtwetterstunden verzeichnen. "Das ist ungewöhnlich hoch für einen Betrieb dieser Größe", gab Stahl zu bedenken.

Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) sprach von vielen neuen Herausforderungen für den Gemeindewald. Das immer noch schwebende Kartellverfahren und die neue Forsteinrichtung würden Aussagen für die Zukunft schwierig machen. "Allerdings darf auch nicht das Gleiche passieren wie im vergangenen Jahr, dass wir ohne Vorwarnung ein negatives Ergebnis vorgelegt bekommen", so Gaiser. Er bat um frühzeitige Information. Da die Zukunft des Waldes das Geld der Gemeinde sei, dürften keine Versäumnisse bei der Auf- und Durchforstung mehr entstehen. Erwin Zepf (CDU), Gemeinderat und Förster, machte seinem Ärger deutlich Luft und übte scharfe Kritik an der Betriebsführung, insbesondere im Umgang mit der Jungbestandspflege. "Das, was seit 2013 bei uns passiert ist, war planlos und kopflos. Da muss man sich überlegen, ob wir nicht Regressforderungen stellen, denn das war ein Versäumnis der damaligen Betriebsleitung", so Zepf.

Er wünschte sich, nun endlich "Gas zu geben". Denn durch das lange Abwarten mit Neupflanzungen sei der Wald "verkrautet". So seien die Kosten für eine Aufforstung deutlich höher. Diese müsse die Gemeinde nun tragen. Weiterhin sollte in größeren Abständen gepflanzt werden, um Kosten zu sparen. "Ich habe den Eindruck, unser Gemeindewald ist in sehr stürmische See geraten, und es traut sich niemand auf die Kommandobrücke", so Zepf.

Zepf nannte die Gemeinde Seewald als gutes Beispiel für Effizienz. Dort würde man die Waldarbeiter in ihren Schlechtwetterstunden im Bauhof einsetzen, das würde aus irgendwelchen Gründen in Baiersbronn einfach nicht funktionieren. Kreisforstamtsleiter Simon Stahl nahm die Kritik gelassen auf, in vielen Dingen sei man beieinander, allerdings gebe es auch Flächen, die nicht sofort aufgeforstet werden müssten. "Abwarten hat sich da auch bewährt." Stahl machte deutlich, dass man das umsetze, was die Gemeinde wünsche. Dabei würde auch der finanzielle Rahmen vorgegeben.

Jungbestandspflege soll überprüft werden

Bürgermeister Michael Ruf wünschte eine getrennte Aufschlüsselung für die Erholungsfunktion und drückte seine Verwunderung darüber aus, dass vergleichbare Gemeinden mit ihrem Waldeigentum Gewinne im sechsstelligen Bereich erzielen. Stahl regte an, betrieblich relevante Dinge zu beraten.

Mit zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat für den von Erwin Zepf gestellten Antrag, die aktuell geplante Fläche der Jungbestandspflege von zehn Hektar zu überprüfen und aus diesem Grund den Teilhaushalt 2017 noch nicht zu beschließen.