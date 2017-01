Baiersbronn Noch fehlt die Kraft für Zukunftspläne

Heinrich Stern und seine Tochter Martina, die ihn in dieser schweren Zeit begleitet, haben während und nach dem Brand aber auch von anderer Seite viel Unterstützung und Zuspruch erfahren – von Bürgermeister Reinhard Schmälzle, der sich fürsorglich engagierte, ebenso wie von vielen anderen, die ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite standen, besonders Maggie und Martin Votteler von den "Kaminstub’n" am Wolfsbrunnen in Seebach, die ihnen spontan eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, die sie auch für die nächste Zeit noch nutzen können.

Die Frage, wie es weitergeht, kann Stern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. In der Zeit nach dem Brand, in der so vieles organisiert werden musste, hat er noch nicht die Muse gefunden, über diese wichtige Entscheidung nachzudenken. Er hoffe, dass er bald die Kraft findet, über die Zukunft nachzudenken, um dann eine gute Entscheidung zu treffen.

Heinrich Stern, 1942 in Seebach geboren, zog 1953 mit seiner Familie nach Obertal, wo er nach einer Schreinerlehre und anschließender Gesellenzeit 1965 die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk ablegte. Schon früh hatte er seine Begabung als Entertainer und seine Freude daran, Gastgeber zu sein, erkannt. So war er in den 70er-Jahren mit der Unterhaltungskapelle Stern-Trio unterwegs und hat bei vielen festlichen Anlässen die Gäste mit seiner flotten Musik auf der Handharmonika unterhalten.

1973 begann Heinrich Stern am Ruhestein tagsüber mit einem kleinen Kiosk, den er 1985 in eine urige, gemütliche Gaststätte umbaute, die er dann "Grenzstüble" nannte, weil sie unmittelbar an der Grenze zwischen Baden und Württemberg lag.

Beliebt und gut besucht waren immer die fröhlichen Sonntagnachmittage, wenn Stern in seinem "Grenzstüble" die Gäste mit seiner Handharmonika unterhielt. Trotz aller Tragik durch die Brandkatastrophe bleiben den Gästen und Heini Stern mit seinem Team viele schöne Erinnerungen.